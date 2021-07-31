Пять человек пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в районе деревни Кресты

Фото: телеграм-канал НаМКАДе в пробке МСК

В районе деревни Кресты на Варшавском шоссе произошла крупная авария, там столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"По уточенным данным, пострадали пять человек, в том числе ребенок", – сказал собеседник агентства.

Ранее ДТП с участием такси произошло на северо-востоке Москвы. Автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.