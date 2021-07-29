Таксист сбил ребенка на юго-востоке столицы

20:03
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Некрасовке автомобиль такси сбил малолетнего ребенка на самокате. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"На улице Вертолетчиков во дворе дома 1 водитель автомобиля такси Kia совершил наезд на мальчика, который выехал на самокате между припаркованных машин", – рассказали в ведомстве.
Ребенку 2,5 года, в момент инцидента он находился в сопровождении бабушки. Его госпитализировали в больницу, предварительный диагноз – "сотрясение мозга" и "закрытая черепно-мозговая травма".
На данный момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее ДТП с участием такси произошло на северо-востоке Москвы. Автомобиль совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенка госпитализировали с подозрением на перелом левой стопы. По факту происшествия проводится проверка.
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