Автомобиль сбил 7-летнего мальчика на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля сбил ребенка на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы городского главка МВД.

Известно, что ДТП случилось на улице Фомичевой у дома 7.

"Легковушка сбила 7-летнего мальчика", – подтвердили в ведомстве.

Пострадавший ребенок был доставлен в больницу. При этом водитель машины с места аварии не скрывался.

По данным источника в правоохранительных органах, ребенка сбил автомобиль такси.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы. Авария случилась на 15-м километре автодороги.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Он был передан медикам.