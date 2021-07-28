Такси сбило 10-летнего ребенка на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На северо-востоке Москвы водитель такси совершил наезд на десятилетнего мальчика. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции столицы.
Автомобиль сбил ребенка, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
На данный момент мальчик госпитализирован с подозрением на перелом левой стопы. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее автомобиль наехал на пятилетнего мальчика, пересекавшего улицу на самокате. Инцидент произошел в районе Митино. Пострадавшему диагностировали ушибы мягких тканей. Ему потребовалась госпитализация.