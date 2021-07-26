В Марьине автомобиль сбил восьмилетнего мальчика

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Водитель автомобиля Fiat сбил восьмилетнего ребенка в жилом дворе на территории Марьина. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По предварительным данным, водитель совершил наезд на мальчика, когда тот отбежал от мамы. Сейчас ребенок госпитализирован с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в районе Марьино на юго-востоке столицы девушка-подросток попала под колеса автомобиля. Водитель BMW совершил наезд на девочку 15 лет, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход. Пострадавшую с ушибами конечностей госпитализировали.