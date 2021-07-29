Вертолет МАЦ эвакуировал 12-летнюю девочку с инсультом из ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал из ТиНАО 12-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"На площадку "Воскресенское" машиной скорой помощи доставили девочку 12 лет с предварительным диагнозом "инсульт", – говорится в сообщении.

На борту вертолета состояние юной пациентки контролировала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи.

В конце мая санитарный вертолет госпитализировал мальчика, который выпал из окна второго этажа жилого дома в Зеленограде. Ребенка доставили к местному спортивному полю, откуда его забрал экипаж вертолета.

