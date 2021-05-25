Вертолет госпитализировал выпавшего из окна ребенка в Зеленограде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Выпавшего из окна жилого дома в Зеленограде ребенка госпитализировали на санитарном вертолете. Об этом сообщает ТАСС.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову в Зеленоград. В 1-м микрорайоне ребенок выпал со второго этажа жилого дома", – рассказали в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Пострадавшего 8-летнего мальчика привезли к местному спортивному полю, откуда его забрал экипаж вертолета. На борту ребенка сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи.

В начале мая санитарный вертолет доставил из ТиНАО в больницу пострадавшего в ДТП мальчика. Ребенок пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей.