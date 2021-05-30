Санитарный вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчину, пострадавшего в аварии в городском округе Мытищи, эвакуировали в столичную больницу с помощью экипажа санитарного вертолета. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Московский авиационный центр".

"На борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи. Специалисты поддерживали и контролировали его состояние", – говорится в сообщении.

Для дальнейшего осмотра и лечения пациента передали в стационар.

В начале мая санитарный вертолет доставил из ТиНАО в больницу пострадавшего в ДТП мальчика. Ребенок пострадал при лобовом столкновении двух автомобилей.