Водитель автомобиля сбил ребенка во дворе дома в ТиНАО

13:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика во одного из жилых домов в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
"В поселении Воскресенское во дворе дома 21 водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на мальчика, который бежал к подъезду дома. В момент аварии мальчик находился один", – говорится в сообщении.
Как уточняется, ребенка госпитализировали. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Некрасовке автомобиль такси сбил малолетнего ребенка на самокате. Инцидент произошел на улице Вертолетчиков во дворе дома 1. Ребенок в момент происшествия находился в сопровождении бабушки. Его госпитализировали.
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