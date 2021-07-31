Водитель автомобиля сбил ребенка во дворе дома в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Водитель иномарки сбил восьмилетнего мальчика во одного из жилых домов в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

"В поселении Воскресенское во дворе дома 21 водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на мальчика, который бежал к подъезду дома. В момент аварии мальчик находился один", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ребенка госпитализировали. По предварительным данным, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма и ушиб лица.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Некрасовке автомобиль такси сбил малолетнего ребенка на самокате. Инцидент произошел на улице Вертолетчиков во дворе дома 1. Ребенок в момент происшествия находился в сопровождении бабушки. Его госпитализировали.

