Власти сообщили о 18 очагах лесных пожаров в Карелии

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На территории Карелии продолжают действовать 18 очагов лесных пожаров на площади порядка 11 тысяч гектаров, сообщается на официальной странице Карелии в соцсети ВКонтакте.

"На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10926 гектаров в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах", – сказано в сообщении.

Администрация региона также отмечает, что девять пожаров общей площадью 4,185 гектаров локализованы.

Ранее в Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Спасатели эвакуировали из населенных пунктов более 600 человек.