Власти Удмуртии ввели режим ЧС из-за жары

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Режим чрезвычайной ситуации вводится в Удмуртии в связи с аномальной жарой, передает РИА Новости.

"...вводится с 23 июля до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации", – уведомили в правительстве региона.

По информации пресс-службы властей, данное решение обусловлено почвенной засухой. Будут предприняты действия для предотвращения угрозы продовольственной безопасности Удмуртии.

Ранее режим ЧС ввели на всей территории Республики Карелия. Данная мера связана с масштабными лесными пожарами в регионе, площадь которых приближается к шести тысячам гектаров.