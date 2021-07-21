В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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На всей территории Республики Карелия из-за масштабных лесных пожаров вводится режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного правительства.

Ранее в республику прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев. Он намерен проконтролировать работы по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, а также оценить своевременность профилактических мер по обеспечению пожарной безопасности в регионе.

По последним данным, площадь лесных пожаров в Карелии приближается к шести тысячам гектаров. На данный момент зафиксировано около 40 очагов возгорания.

Спасатели эвакуировали из населенных пунктов более 600 человек.

В ликвидации огня задействованы свыше 200 человек и 50 единиц техники, включая два вертолета и три пожарных поезда.

