Глава МЧС прибыл на место тушения лесных пожаров в Карелии

Фото: телеграм-канал МЧС России

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону тушения лесных пожаров в Карелии. Об этом сообщает "Газета.ру".

Министр проконтролирует работы по защите населенных пунктов и объектов экономики от огня, а также оценит своевременность принятия в регионе профилактических мер в области обеспечения пожарной безопасности.

Зиничев также встретится с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, с которым обсудит дополнительные меры по стабилизации ситуации.

Согласно последним данным, в регионе горит более 5 тысяч гектаров леса. Зарегистрировано 39 очагов. Сложная обстановка сохраняется на территории четырех районов, откуда уже эвакуировали жителей.

В ликвидации огня задействованы более 200 человек и 50 единиц техники, включая два вертолета и три пожарных поезда.

