В Госдуме предложили списывать банковские долги россиянам, пострадавшим в ЧС

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Депутаты от "Единой России" подготовили законопроект, который предусматривает возможную реструктуризацию кредитной задолженности – в том числе полное ее прощение – для лиц, ставших жертвами чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает газета "Известия".

Предполагается, что для этого заемщику потребуется предоставить документы, подтверждающие его проживание на территории в момент от ЧС природного или техногенного характера, а также тот факт, что он пострадал в результате инцидента. При этом подобная вынужденная реструктуризация долгов не будет сказываться на кредитной истории заемщика.

В качестве обоснования необходимости принятия законопроекта его автор, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко привела в пример недавние наводнения в Крыму и Краснодарском крае. Некоторые жители этих регионов, по ее словам, лишились единственного жилья и другого имущества, в результате чего погашение кредита "является для них непосильной ношей".

Между тем опрошенные "Известиями" эксперты полагают, что на списание долгов банки не пойдут, однако могут согласиться на их реструктуризацию. Сегодня данная мера носит рекомендательный характер, с подобной, например, Центробанк обратился к банкам и микрофинансовым организациям после наводнений на юге России.

Ранее правительство РФ до 1 июля 2022 года продлило действие программы льготной ипотеки. При этом ставка выросла с 6,5 до 7%, а предельная сумма кредита снизилась до 3 миллионов рублей. Как и раньше, первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

