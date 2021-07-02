В России впервые изъяли единственное жилье у должника – СМИ

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Фото: depositphotos/belchonock
В России впервые изъяли единственное жилье у гражданина, который был признан банкротом, сообщает "Коммерсант".
Согласно данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, жителя Екатеринбурга Аркадия Поторочина признали банкротом в 2018 году. Сумма долга составляла более 21 миллиона рублей.
Тогда суд изъял его квартиру площадью почти 150 квадратных метров из конкурсной массы, так как она была его единственным жильем.
В 2019 году спор должника и кредиторов был направлен на новое рассмотрение, в ходе которого банкроту предложили поменять пятикомнатную квартиру на однокомнатную площадью 32 квадратных метра. Суд счел это решение справедливым, так как должник холост и не имеет детей.
Попытки Поторочина оспорить решение суда оказались безуспешны, а 24 июня 2021 года квартира была продана на торгах за 8,25 миллиона рублей.
Ранее Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. В случае угроз плательщику со стороны банка организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Должники остаются без денег из-за взысканий кредиторов
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