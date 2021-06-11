Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов

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Владимир Путин подписал закон об увеличении до 500 тысяч рублей административных штрафов за недобросовестные действия кредиторов при взыскании просроченных долгов с граждан. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин отмечал важность усиления защиты жителей, которые "взяли кредит, но пока не могут его вернуть". Именно поэтому в случае угроз плательщику со стороны банка организация будет оштрафована на сумму от 50 тысяч до 500 тысяч рублей, рассказал он.

Кроме того, такой же штраф должны будут заплатить и другие кредиторы, а штраф для должностных лиц таких организаций увеличится в два раза – до 20–200 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов на данный момент установлены для коллекторских агентств, включенных в госреестр, и их должностных лиц.

Ранее россиян предупредили о наказании за досрочное погашение кредита. Кредитные организации в РФ обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения долга без дополнительных платежей или комиссий.

Если же пункт о досрочном погашении долга отсутствует в договоре, то заемщик должен оповестить банк о своем намерении погасить кредит досрочно за 30 дней.