Из-за засухи на 39 территориях Свердловской области вводится режим ЧС

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На 39 территориях Свердловской области вводится режим ЧС из-за засухи. Об этом в своем Instagram написал губернатор региона Евгений Куйвашев. По его словам, ущерб от стихии превышает 4 миллиарда рублей.

"Министру сельского хозяйства Артему Бахтереву я поручил оценить все последствия от засухи и обратиться за помощью в правительство России, так как ущерб уже превышает 4 миллиарда рублей", – говорится в его публикации.

Жаркая и засушливая погода сохраняется в регионе с мая. Чаще всего температура там держалась выше среднегодовых показателей, временами била исторические рекорды. Всего в Свердловской области 94 муниципальных образования.

Ранее в Подмосковье начали гореть торфяники. Засуху уже сравнивают с аномальной жарой 2010 года. Тогда Московскую область накрыл густой туман из пепла. Из-за едкого дыма видимость на дорогах была нулевая.