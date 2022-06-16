Москвича, выкинувшего сына из окна, приговорили к 12 годам колонии

16 июня, 18:45
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд приговорил Леонида Кудрявцева, выкинувшего своего сына из окна 5 этажа, к 12 годам лишения свободы, сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Юго-Восточного административного округа Москвы суд приговорил Кудрявцева к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в публикации ведомства.
Прошлым летом на юго-востоке Москвы сотрудники полиции обнаружили мальчика с травмами, характерными для падения с высоты. Позже стало известно, что ребенка выкинул из окна собственный отец, после чего сбежал. Он был задержан сотрудниками полиции. Москвич признался, что выбросил сына с 5-го этажа.
Отмечалось также, что Кудрявцева уже судили ранее за неисполнении родительских обязанностей. Мужчина часто выпивал и ссорился с супругой.
Москвич признался, что выбросил сына с 5-го этажа
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