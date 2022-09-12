Мать девочки, которую отец угрожал сбросить с балкона, рассказала о ЧП

19:00
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Мама ребенка, которого отец обещал сбросить с балкона, рассказала, что в тот момент, когда у ее мужа случилось помутнение сознания, она отошла на молочную кухню предупредив его об этом.
По словам женщины, отец девочки в это не поверил и устроил дебош. Позднее, как уточнила мать, он начал угрожать, что выпрыгнет с балкона вместе с дочкой.
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца происшествия, соседи пытались спасти девочку в случае падения с помощью натянутых одеял.
"Моей маме пришла в голову идея расстелить одеяло. Я сбегал за одеялами домой, чтобы хотя бы чем-то помочь. Мы с мужчинами растянули их снизу, была еще девушка и мальчик лет 12–13. Все были готовы помочь", – рассказал мужчина.
При этом, по его словам, отец девочки кричал что-то неразборчивое. А другой житель дома снизу орал, чтобы злоумышленник убрал ребенка.
"Все это время мужчина периодически убегал в комнату, что-то бил на балконе – был звук разбитого стекла. Девочке года два, она кричала и плакала. Она была в трусиках. Мужчина прям швырял ее туда-сюда", – рассказал очевидец.
Мужчина, угрожавший скинуть ребенка, уже был судим, объявлен в федеральный розыск и скрывался, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации собеседника издания, мужчина получил судимость за то, что в 2017 году, используя нецензурную лексику, публично оскорбил правоохранителя и угрожал его убить.
Также, как сообщил источник, отец ребенка два раза хотел ограбить один и тот же магазин. В первый раз он был задержан и осужден. При второй попытке ограбления он во время задержания напал на одного из сотрудников МВД.
Инцидент с ребенком произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.
Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.
Также сообщалось, что столичная прокуратура проведет проверку действий органов системы профилактики после данного инцидента, так как мать до этого уже состояла на учете.
Уголовное дело завели на мужчину, угрожавшего выбросить ребенка из окна в Новокосине
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