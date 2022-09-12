Мать девочки, которую отец угрожал сбросить с балкона, рассказала о ЧП

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Мама ребенка, которого отец обещал сбросить с балкона, рассказала, что в тот момент, когда у ее мужа случилось помутнение сознания, она отошла на молочную кухню предупредив его об этом.

По словам женщины, отец девочки в это не поверил и устроил дебош. Позднее, как уточнила мать, он начал угрожать, что выпрыгнет с балкона вместе с дочкой.

Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на очевидца происшествия, соседи пытались спасти девочку в случае падения с помощью натянутых одеял.

"Моей маме пришла в голову идея расстелить одеяло. Я сбегал за одеялами домой, чтобы хотя бы чем-то помочь. Мы с мужчинами растянули их снизу, была еще девушка и мальчик лет 12–13. Все были готовы помочь", – рассказал мужчина.

При этом, по его словам, отец девочки кричал что-то неразборчивое. А другой житель дома снизу орал, чтобы злоумышленник убрал ребенка.

"Все это время мужчина периодически убегал в комнату, что-то бил на балконе – был звук разбитого стекла. Девочке года два, она кричала и плакала. Она была в трусиках. Мужчина прям швырял ее туда-сюда", – рассказал очевидец.

Мужчина, угрожавший скинуть ребенка, уже был судим, объявлен в федеральный розыск и скрывался, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, мужчина получил судимость за то, что в 2017 году, используя нецензурную лексику, публично оскорбил правоохранителя и угрожал его убить.

Также, как сообщил источник, отец ребенка два раза хотел ограбить один и тот же магазин. В первый раз он был задержан и осужден. При второй попытке ограбления он во время задержания напал на одного из сотрудников МВД.

Инцидент с ребенком произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.

Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Также сообщалось, что столичная прокуратура проведет проверку действий органов системы профилактики после данного инцидента, так как мать до этого уже состояла на учете.

