Прокуратура проведет проверку после угроз мужчины скинуть ребенка с балкона в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Столичная прокуратура проведет проверку действий органов системы профилактики после ЧП с перевешенным через балкон ребенком на востоке Москвы.

"Будет дана оценка полноте и своевременности действий органов системы профилактики, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей", – говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По информации прокуратуры, в семье воспитывается еще один мальчик. При этом, уточнили в ведомстве, мать детей до этого состояла на профилактическом учете.

Инцидент произошел 12 сентября в Новокосине. Мужчина перевесил ребенка через перила балкона 13-го этажа и выкрикивал угрозы сбросить его вниз.

Прибывшие полицейские задержали отца девочки. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

