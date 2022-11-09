Сбившего ребенка под Новосибирском депутата отстранили от должности

Фото: СК РФ

Депутата, который сбил мальчика в Татарске Новосибирской области и оставил его лежать на земле, отстранили от должности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ходатайство Татарскому районному суду об избрании меры пресечения для мужчины в виде запрета определенных действий и о временном отстранении от должности направил следователь.

Происшествие случилось около 18:00 30 октября в Новосибирской области. Водитель на Toyota RAV4 наехал на ребенка 2016 года рождения. После этого мужчина вышел из машины, осмотрел пострадавшего и уехал с места ДТП.

Машину объявили в розыск, однако через некоторое время водитель самостоятельно пришел в отдел полиции. Им оказался 67-летний местный житель Сергей Мамонтов. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Позже депутата арестовали на 11 суток.

Мать мальчика рассказала, что ребенок все время находится в лежачем положении. Ему назначили дополнительные процедуры и массаж. Мамонтова же исключили из "Единой России".



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