Мать сбитого российским депутатом ребенка раскрыла подробности произошедшего

Фото: телеграм-канал SHOT

Мама мальчика, попавшего под колеса автомобиля депутата Татарского района Сергея Мамонтова, раскрыла подробности аварии, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По ее словам, на ребенка наехала машина во дворе их дома в Татарске. За пять минут до ДТП женщина с сыном приехали домой, поднялись в квартиру, открыли дверь, после чего их кошка убежала. Мальчик пошел за животным.

Женщина добавила, что ее ребенка не было всего три минуты. Вернулся он в сопровождении соседей, которые помогли дойти до квартиры, он был весь в крови.

"Смотрю, ребенок весь в крови. Я сначала подумала, что, может быть, упал – на улице местами скользко. А сын говорит, что ударился о белую машину. Соседи говорят – на ребенка иномарка нашего местного депутата наехала. Я уложила его на диван, вызвала скорую", – рассказала мать мальчика.

Врачи диагностировали пострадавшему рваную рану на голове и наложили швы. Сейчас, по словам матери, у него болит живот, но диагноз пока не понятен. Из общей палаты ребенка перевели в реанимацию.

После больницы женщина посмотрела видео с камер наблюдения, установленных на доме. На кадрах видно, как иномарка заворачивает во двор и подминает под себя ребенка. Мальчик оказывается под машиной. Водитель выходит из автомобиля, что-то говорит ребенку, размахивает руками. После этого он обходит машину и уезжает.

"Наш сосед был свидетелем этого, но не успел помочь. Он кричал этому депутату, чтобы он вызвал скорую. Но тот уехал. Потом мне сказали другие соседи, что он пережидал в гараже, пока его не узнали по камерам видеонаблюдения. Гараж его находится рядом с нашим домом", – заключила женщина.

Инцидент произошел 30 октября. По данным ГУ МВД РФ по Новосибирской области, 67-летний депутат Сергей Мамонтов, управляя иномаркой, сбил мальчика 2016 года рождения, после чего вышел из машины, осмотрел место ДТП и уехал, не оказав ребенку помощь.

Скорую мальчику и полицию вызывали очевидцы происшествия. Его доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести. Ребенок находится в реанимации центральной районной больницы. Помощь врачам из Татарской ЦРБ оказывает консультационный центр Новосибирской областной клинической больницы. После происшествия Мамонтова объявили в розыск, но через некоторое время он сам явился в местный отдел полиции.

Руководитель регионального исполкома партии "Единая Россия" Юлия Швец заявила, что поступок Мaмонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. По ее словам, он должен понести наказание по всей строгости закона, а также должен быть исключен из партии.

По факту произошедшего возбуждены административные дела по статьям "Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и "Невыполнение обязанностей в связи с ДТП".

Кроме того, зарегистрировано сообщение о преступлении, предусмотренном статьей "Оставление в опасности". В настоящее время проводится уголовно-процессуальная проверка.

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