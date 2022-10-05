Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД РФ по городу.

По данным ведомства, все случилось вечером 4 октября. Водитель двигался по Приречной улице от Боровского шоссе в сторону Новопеределкинской улицы. В результате он не справился с управлением, вылетел на тротуар, где сбил стоящую на остановке женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

В настоящее время организована проверка. Выясняются все причины и обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль наехал на пешеходов, а затем столкнулся с автобусом на Судостроительной улице в Москве. В результате аварии в автобусе никто не пострадал.

До этого на востоке Москвы водитель фургона Ford сбил малолетнего ребенка, после чего скрылся с места ДТП. Девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

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