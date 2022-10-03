Спорткар врезался в столб в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Спорткар выехал за пределы проезжей части и врезался в столб в районе Новой площади, 8, строения 1. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

На месте уже работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

Отмечается, что движение в районе аварии затруднено.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на двух пешеходов на Дмитровском шоссе в Москве. Пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

До этого на трассе в Подмосковье грузовик врезался в стоящую полицейскую машину, после чего она столкнулась с еще одним автомобилем. В результате пострадали три сотрудника полиции. Они были госпитализированы.



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