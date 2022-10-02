На Киевском шоссе водитель микроавтобуса не уступил дорогу скорой помощи

На Киевском шоссе водитель микроавтобуса Hyundai принципиально не уступал дорогу скорой помощи с включенными спецсигналами. Инцидент был зафиксирован на видео из машины скорой.

Как сообщил автор видео, медики везли пациента с инсультом в больницу и вынуждены были терять время в дороге, хотя водителю фургона ничего не мешало перестроиться и уступить полосу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.