Во "Вкусно – и точка" не исключили рост цен на картофель фри

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Гендиректор компании "Вкусно – и точка" Олег Пароев объяснил проблемы с наличием картофеля фри в ресторанах сети. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, картофель по стандарту бывшего "Макдональдса" производила только фабрика в Липецкой области под управлением нидерландской компании LWM CIS B.V.
"Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки фри вышел с очень существенным повышением цен. Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза", – заявил Пароев.
Он отметил, что это очень высокая цена, однако другие производители не могут обеспечить нужды сети "Вкусно – и точка". Факторами нехватки продукции специалист назвал отсутствие мощностей по производству, нарезке и заморозке картофеля.
Пароев подчеркнул, что в компании не хотят перекладывать возросшие расходы на потребителей, однако умеренное повышение цен остается возможным.
Ранее гендиректор сети "Вкусно – и точка" заявил, что в меню ресторанов никогда не появится пиво. Данное решение он объяснил тем, что точки являются семейными заведениями, и данная концепция будет сохранена.
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