Во "Вкусно – и точка" начнут снова продавать Coca Cola на разлив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опять будут продавать Coca Cola на разлив. При этом на смену импортному напитку придет бренд "Добрый", сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заведение.
"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа "Колы" в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый", – говорится в сообщении.
В сети уточнили, что заказать газировку можно будет в объемах 0,25, 0,4 и 0,5. Во всех ресторанах в России ее начнут продавать в течение сентября.
Ранее гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.
По его словам, примерно 85% картофеля в McDonald's было российского производства, а около 15% импортировалось. Система была настроена так, что глобальный поставщик McDonald's из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.
Во все рестораны "Вкусно – и точка" вернется картофель фри
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: