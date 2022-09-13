Во "Вкусно – и точка" начнут снова продавать Coca Cola на разлив

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В сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опять будут продавать Coca Cola на разлив. При этом на смену импортному напитку придет бренд "Добрый", сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заведение.

"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа "Колы" в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый", – говорится в сообщении.

В сети уточнили, что заказать газировку можно будет в объемах 0,25, 0,4 и 0,5. Во всех ресторанах в России ее начнут продавать в течение сентября.

Ранее гендиректор сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что все крупнейшие производители картофеля фри отказались поставлять свою продукцию в Россию.

По его словам, примерно 85% картофеля в McDonald's было российского производства, а около 15% импортировалось. Система была настроена так, что глобальный поставщик McDonald's из любой страны, в частности Германии, Польши и Франции, мог поставлять картофель и в Россию.

