Гендиректор "Вкусно – и точка" заявил, что пиво не будет продаваться в ресторанах сети

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В меню ресторанов сети быстрого питания "Вкусно – и точка" никогда не появится пиво, заявил гендиректор компании Олег Пароев.

"Один из наших бывших франчайзи – франчайзи компании McDonalds, который не договорился с ними на сегодняшний день о своей работе под брендом "Вкусно – и точка", компания которая работала на транспортных хабах в Москве и Санкт-Петербурге, начал продавать пиво в своих предприятиях, но они не имеют к нам на сегодняшний день никакого отношения", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Пароев подчеркнул, что "Вкусно – и точка" является сетью семейных ресторанов, концепция не меняется.

Ранее сообщалось, что в сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опять будут продавать Coca Cola на разлив. При этом на смену импортному напитку придет бренд "Добрый".

В сети уточнили, что заказать газировку можно будет в объемах 0,25, 0,4 и 0,5. Во всех ресторанах в России ее начнут продавать в течение сентября.

