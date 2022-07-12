Во "Вкусно – и точка" рассказали, какие игрушки будут класть в аналог "Хэппи Мила"

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

"Вкусно – и точка" планирует класть в детские наборы, которые будут продаваться по аналогии с "Хэппи Милом" от McDonald's, игрушки в виде героев российских анимационных студий. Об этом в беседе с ТАСС рассказал гендиректор сети Олег Пароев.

"Мы рассматриваем сейчас любые предложения по игрушкам в детские наборы. <...> Это могут быть разные герои известных российских студий мультфильмов", – сказал он.

Пароев уточнил, что в этом вопросе сеть будет отталкиваться от того, что нравится самим детям. Сейчас также предпринимаются попытки договориться с иностранными правообладателями, которые ранее отказались поставлять игрушки в Россию.

Также глава "Вкусно – и точка" рассказал о планах по созданию сезонного меню. Он отметил, что речи об окрошке и других традиционных блюдах русской кухни не идет – меню будет состоять из продуктов, которые вписываются в существующий технологический процесс. Кроме того, он подтвердил намерение сети ввести в ассортимент аналог мороженого "Макфлурри". Для этого планируется изменить технологию его производства.

"Фишка этого продукта <...> – это процесс "флурри". <...> Это технологический процесс, который запатентован. <...> Именно так сделать – машиной проворачивать мороженое – мы не можем. Но производить подобное можем, только иначе", – объяснил Пароев.

Говоря о проблеме с картофелем фри, руководитель компании заявил, что она может быть решена уже к концу лета. Причина ее возникновения, по его словам, кроется в том, что сети пришлось искать нового поставщика, тогда как за три месяца простоя конкуренты успели забрать весь имеющийся на рынке картофель.

В целом в мире, отмечает Пароев, сейчас наблюдается дефицит определенных сортов этого корнеплода, при этом из-за рубежа в Россию поставок нет. Улучшение ситуации может произойти в августе – сентябре, когда пойдет новый урожай.

Ранее во "Вкусно – и точка" заявили что цены на одни и те же блюда могут отличаться в зависимости от заведения. На них влияют стоимость сырья, расходы на аренду и электроэнергию каждого отдельного ресторана сети.

