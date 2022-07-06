Представители "Вкусно – и точка" назвали диверсией налет птиц на булочки для бургеров

Фото: "Вкусно – и точка"

Корм для птиц был из хулиганских побуждений рассыпан прохожим на паллету с продуктами у ресторана сети "Вкусно – и точка" в Алтуфьеве. К такому выводы пришли сотрудники компании после проверки записей с камер видеонаблюдения.

В компании отметили, что все продукты из верхних лотков были утилизированы вне зависимости от наличия повреждений.

Ранее сообщалось, что сеть ресторанов "Вкусно – и точка" проведет проверку поставщиков булок после инцидента с посетительницей, которой продали бургер с плесенью.

Также стало известно, что сеть ресторанов начала проверку в связи с выявлением просроченных соусов. По информации пресс-службы "Вкусно – и точка", срок годности истек только у части продукции.

