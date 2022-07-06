Сеть "Вкусно – и точка" нашла хулигана, который испортил продукты у ресторана в Алтуфьеве

Сеть "Вкусно – и точка" вычислила хулигана, который испортил продукты у ресторана в Алтуфьеве. На кадрах с камеры наблюдения видно, как мужчина рассыпал корм на палету с продуктами. В итоге туда прилетела стая птиц и склевала хлеб.

Ресторану пришлось утилизировать все булки, которые были на верхних полках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.