Эксперт заявил, что массового закрытия автошкол в России не будет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что можно не бояться закрытия автошкол, сообщает "Радио 1".

Как отметил эксперт, такая угроза существовала во время повышения курса доллара, когда выросли цены на автомобили. Сейчас ситуация изменилась, поэтому не стоит пугать желающих получить права разговорами, что все автошколы закроются.

Специалист обратил внимание на то, что стоимость запчастей должна остаться прежней.

"При нынешней сложившейся ситуации будет отток из-за того, что люди просто отложат обучение. Это так называемый "отложенный спрос", – объяснил Канаев.

Ранее в ГИБДД сообщили, что начинающие водители сдают экзамены на права все хуже. Отмечается, что практическую часть с первого раза сейчас сдают только 12%. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. С теорией с первой попытки справляются не 40%, а только 35%, хотя эту часть экзамена не усложняли.

Такую тенденцию эксперты объясняют ростом популярности онлайн-обучения, эффективность которого, по их мнению, довольно низкая. Автошколы же считают, что новые правила сдачи слишком жесткие, и просят их изменить.

