Эксперт заявил, что массового закрытия автошкол в России не будет

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев заявил, что можно не бояться закрытия автошкол, сообщает "Радио 1".
Как отметил эксперт, такая угроза существовала во время повышения курса доллара, когда выросли цены на автомобили. Сейчас ситуация изменилась, поэтому не стоит пугать желающих получить права разговорами, что все автошколы закроются.
Специалист обратил внимание на то, что стоимость запчастей должна остаться прежней.
"При нынешней сложившейся ситуации будет отток из-за того, что люди просто отложат обучение. Это так называемый "отложенный спрос", – объяснил Канаев.
Ранее в ГИБДД сообщили, что начинающие водители сдают экзамены на права все хуже. Отмечается, что практическую часть с первого раза сейчас сдают только 12%. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. С теорией с первой попытки справляются не 40%, а только 35%, хотя эту часть экзамена не усложняли.
Такую тенденцию эксперты объясняют ростом популярности онлайн-обучения, эффективность которого, по их мнению, довольно низкая. Автошколы же считают, что новые правила сдачи слишком жесткие, и просят их изменить.
Начинающие водители все хуже сдают экзамены на права
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: