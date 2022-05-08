Начинающие водители все хуже сдают экзамены на права

Начинающие водители сдают экзамены на права все хуже. Об этом рассказали в ГИБДД,

Практическую часть с первого раза сейчас сдают только 12%. Это вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. С теорией с первой попытки справляются не 40%, а только 35%. Хотя эту часть экзамена не усложняли.

Такую тенденцию эксперты объясняют ростом популярности онлайн-обучения, эффективность которого, по их мнению, довольно низкая. Автошколы же считают, что новые правила сдачи слишком жесткие и просят их изменить.

С апреля кандидаты должны сдавать единый практический экзамен: навыки вождения проверяют только в реальных условиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.