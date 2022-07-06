Форма отправки заявки на покупку товаров в IKEA не работает

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Российский сайт компании IKEA предложил приобретать товары на онлайн-распродаже с помощью заявки, однако форма ее отправки не работает, сообщает РИА Новости.

"Сайт и call-центр IKEA работают со сбоями с ночи вторника, когда в России началась финальная онлайн-распродажа товаров ретейлера. Вы можете оставить заявку, и специалисты помогут вам оформить заказ", – следует из сообщения на сайте. Однако при попытке заполнить заявку на сайте указывается, что автор формы уже закончил сбор данных и закрыл ее.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

Позже стало известно, что сайт IKEA, где с 5 июля должна была пройти финальная распродажа товара, оказался полностью недоступен.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

