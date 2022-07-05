Сайт IKEA стал полностью недоступен

Фото: depositphotos/blinow61

Сайт ретейлера IKEA, где с 5 июля должна была пройти финальная распродажа товара, оказался полностью недоступен, передает ТАСС.

"Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно", – указано в сообщении, которое выводится на экран при попытке зайти на портал.

Фото: скриншот сайта ikea.ru

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

