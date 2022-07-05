Эксперт рассказал, можно ли обойти сбой в работе сайта IKEA

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что сбои в работе сайта IKEA могут быть связаны с наплывом желающих совершить покупки на распродаже. При этом самостоятельно решить проблему пользователи не смогут, добавил специалист.

5 июля на сайте IKEA началась финальная онлайн-распродажа. Практически сразу в работе ресурса стали наблюдаться сбои. В частности, при попытке добавить товары в корзину всплывает ошибка. В компании сообщили, что пока вручную обрабатывают полученные заказы. При этом отмечается, что добавление покупок в корзину временно недоступно по техническим причинам, над решением проблемы работают.

По словам Власова, вероятно, трудности в работе сайта могут быть связаны с большим наплывом желающих сделать покупки.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Мне кажется, что сайт IKEA изначально был рассчитан таким образом, что определенное количество людей будут покупать онлайн, а столько-то предпочитают прийти в магазин и пощупать товар. Поэтому, когда была объявлена распродажа, в связи с наплывом ресурс, конечно же, подвис.

Решить проблему самостоятельно и обойти сбои в работе сайта, чтобы сделать заказ, не получится, предупреждает специалист.

"Вряд ли это возможно. Это на центральном сервере и никак не связано с VPN или с чем-то еще. Поэтому остается только ждать и надеяться", – объясняет он.

По словам Власова, многое зависит от настойчивости клиентов. Можно попробовать заходить на сайт каждые 20–30 минут и пытаться повторить покупку, чтобы проверить, не заработал ли он.





Александр Власов эксперт в области информационной безопасности Или можно подождать, когда схлынет поток желающих. Но вместе с потоком желающих схлынет и список доступных товаров. Поэтому каждый должен сам выбрать для себя стратегию.

Ранее в IKEA сообщили, что сократят масштаб бизнеса на территории РФ. В частности, продадут все свои российские фабрики. Кроме того, компания начала уведомлять торговые центры, где располагались ее точки, о намерении расторгнуть договоры аренды в досрочном порядке.