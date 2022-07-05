Эксперт рассказал, можно ли обойти сбой в работе сайта IKEA

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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал Москве 24, что сбои в работе сайта IKEA могут быть связаны с наплывом желающих совершить покупки на распродаже. При этом самостоятельно решить проблему пользователи не смогут, добавил специалист.
5 июля на сайте IKEA началась финальная онлайн-распродажа. Практически сразу в работе ресурса стали наблюдаться сбои. В частности, при попытке добавить товары в корзину всплывает ошибка. В компании сообщили, что пока вручную обрабатывают полученные заказы. При этом отмечается, что добавление покупок в корзину временно недоступно по техническим причинам, над решением проблемы работают.
По словам Власова, вероятно, трудности в работе сайта могут быть связаны с большим наплывом желающих сделать покупки.
Решить проблему самостоятельно и обойти сбои в работе сайта, чтобы сделать заказ, не получится, предупреждает специалист.
"Вряд ли это возможно. Это на центральном сервере и никак не связано с VPN или с чем-то еще. Поэтому остается только ждать и надеяться", – объясняет он.
По словам Власова, многое зависит от настойчивости клиентов. Можно попробовать заходить на сайт каждые 20–30 минут и пытаться повторить покупку, чтобы проверить, не заработал ли он.
Ранее в IKEA сообщили, что сократят масштаб бизнеса на территории РФ. В частности, продадут все свои российские фабрики. Кроме того, компания начала уведомлять торговые центры, где располагались ее точки, о намерении расторгнуть договоры аренды в досрочном порядке.
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