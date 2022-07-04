Эксперт по финграмотности рассказала, как не потратить лишнее на распродаже IKEA

С 5 июля шведская компания IKEA, которая уходит из России, запустит финальную онлайн-распродажу для всех россиян. Ранее закрытая акция была организована для сотрудников сети. Разбираемся, на каких условиях можно приобрести необходимые товары для дома, а также на что стоит обратить внимание.



Есть нюансы

В шведской компании сообщили, что приобрести товары на распродаже с 5 июля удастся только на сайте сети. Отмечается, что покупатели не смогут воспользоваться приложением IKEA для этих целей. Услуга по доставке будет доступна в тех регионах, где есть торговые точки сети. В частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, а также на территории не далее 50 километров от них. В компании уточнили, что сроки доставки могут быть увеличены в связи с высокой нагрузкой.

В качестве альтернативы покупателям предлагается воспользоваться партнерскими пунктами выдачи заказов. Однако в этом случае, как и с доставкой на дом, ее география будет ограничена. Кроме того, можно оформить самовывоз из магазина. При этом в компании предупредили, что забирать свои покупки нужно строго в установленные сроки.





из сообщения на сайте IKEA Чтобы обеспечить максимальную пропускную способность склада и выдать как можно больше заказов, мы вынуждены минимизировать время хранения. Невостребованные заказы будут расформированы, а деньги будут возвращены на счет, с которого была оплачена покупка.

Виртуальные банковские карты IKEA будут работать во время распродажи, а вот подарочные, предназначенные для оплаты в офлайн-магазине, – нет. В компании пояснили, что применять их для онлайн-шопинга невозможно по техническим причинам. Средства за неиспользованные карты можно вернуть в отделе IKEA Сервис. Также не будут действовать скидки по карте IKEA Family.

В период онлайн-распродажи останутся недоступными и другие сервисы, которые ранее пользовались популярностью у клиентов. Например, нельзя будет спланировать дизайн кухни со специалистом IKEA, оформить рассрочку или кредит. Также не удастся заказать услугу сборки мебели.

В компании добавили, что в рамках онлайн-распродажи можно купить как гардеробы и кухни, так и мелочи для дома. Но крупногабаритные вещи лучше заказывать отдельно от небольших. Кроме того, определенные товары, например петли, не получится приобрести как отдельный артикул. Их придется покупать только вместе со шкафом или гардеробом.



Стратегия рубль сбережет

Эксперт по финансовой грамотности Ксения Баданина в разговоре с Москвой 24 порекомендовала покупателям IKEA заранее подготовиться к распродаже.





Ксения Баданина эксперт по финансовой грамотности Составьте список покупок. Например, если у вас дома ремонт, вы ранее заказали шкаф или гардеробную из IKEA, посмотрите, каких "внутренностей" не хватает, например выдвижных полок. Измерьте и спланируйте все. Так будет легче не растрачивать внимание на другие вещи в каталоге.

"Я бы не рекомендовала покупать технику в сети, там она значительно дороже. IKEA не лидер по поставке этой категории. В других сетевых магазинах можно найти аналоги дешевле", – продолжила Баданина.

Тем, кто приобрел кухонный гарнитур или другую дорогостоящую мебель, при самовывозе нужно обязательно проверить покупки на наличие сколов и царапин.

"Если есть брак – лучше оформите возврат. Потому что, скорее всего, вам не успеют изготовить мебель еще раз. А такие крупные покупки для дома – это не то, чем стоит рисковать", – предупреждает эксперт.

Баданина добавила, что онлайн-покупки с психологической точки зрения намного выгоднее, чем очное присутствие в магазине.





Ксения Баданина эксперт по финансовой грамотности В IKEA всегда был отличный маркетинг. Пока человек шел с целью купить полотенце, по пути ему встречалось множество красивых предметов декора. Был велик соблазн купить что-то еще. В интернете человек разумнее подходит к покупкам. Если клиент видит, что сумма в корзине значительно превышает лимит его трат, он может еще раз все посмотреть, спокойно осмыслить и вычеркнуть менее нужные товары.

Специалист отметила, что еще один плюс покупок в интернете – клиенты сразу вбивают в строку поиска необходимую категорию, на тратя время и внимание на другие товары.

