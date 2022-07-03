Распродажа товаров IKEA начнется 5 июля – сайт компании

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Распродажа мебели и других товаров IKEA начнется 5 июля и продлится несколько недель. Об этом сообщается на российском сайте шведской компании.

"С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что совершить покупки в приложении магазина не получится. Также нельзя будет воспользоваться скидками по карте IKEA Family. Возможность оформления доставки предусмотрена только для городов, где есть магазины сети.

Кроме того, по техническим причинам клиенты не смогут воспользоваться подарочными сертификатами. Чтобы вернуть за них деньги можно обратиться в сервисный центр IKEA.

IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России 15 июня. Компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем планируется сокращение штата сотрудников.

В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды. IKEA представлена в России 26 магазинами и студиями в 12 городах России.

