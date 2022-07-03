Распродажа товаров IKEA начнется 5 июля – сайт компании

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Распродажа мебели и других товаров IKEA начнется 5 июля и продлится несколько недель. Об этом сообщается на российском сайте шведской компании.
"С 5 июля в течение нескольких недель вы можете купить товары ИКЕА только на сайте IKEA.ru. Товары будут продаваться до тех пор, пока они есть в наличии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что совершить покупки в приложении магазина не получится. Также нельзя будет воспользоваться скидками по карте IKEA Family. Возможность оформления доставки предусмотрена только для городов, где есть магазины сети.
Кроме того, по техническим причинам клиенты не смогут воспользоваться подарочными сертификатами. Чтобы вернуть за них деньги можно обратиться в сервисный центр IKEA.
IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России 15 июня. Компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем планируется сокращение штата сотрудников.
В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды. IKEA представлена в России 26 магазинами и студиями в 12 городах России.
Товары IKEA начали появляться на "Авито"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: