Юрист рассказал, как не стать жертвой лжепродавцов товаров IKEA

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они представляются сотрудниками уходящей из России IKEA и предлагают свои услуги по покупке товаров шведской сети магазинов. Доверчивые граждане переводят злоумышленникам деньги, но не получают заказанных вещей. Разбираемся, можно ли обезопасить себя от подобных афер.
У мошенников всегда есть идея
Шведская сеть IKEA еще в марте закрыла все свои магазины в России. В середине июня компания официально объявила о сокращении масштаба бизнеса в стране, что в том числе предполагает уменьшение штата сотрудников. На фоне этого было принято решение распродать складские запасы со скидкой работникам IKEA. Закрытая акция стартовала 27 июня. По данным СМИ, онлайн-распродажа для остальных россиян начнется в июле.
Некоторые граждане решили не терять время и не ждать официального начала акции. В частности, стали публиковать объявления о поиске сотрудников IKEA, готовых приобрести для них нужный товар за вознаграждение. На фоне такого ажиотажа активизировались мошенники. Аферисты представляются работниками IKEA и предлагают свои услуги по покупке нужной продукции шведской сети.
Жертвой такого мошенничества стала жительница Самары Татьяна Захарова. Девушка рассказала Москве 24, что опубликовала информацию в одной из самарских групп в соцсети "ВКонтакте" о поиске работника IKEA, который мог бы купить кровать для ее дочки.
В комментариях откликнулась некая "сотрудница", предложившая свои услуги. Татьяна отметила, что лжепродавец была вежлива и даже пообещала скидку в 10 тысяч рублей. Именно поэтому у девушки не возникло сомнений. Она договорилась о месте самовывоза кровати и отправила мошеннице аванс.
После этого "продавец" перестала выходить на связь. На следующий день после несостоявшейся сделки Татьяна написала заявление в полицию. С ее слов, было возбуждено уголовное дело.
Оплата вперед?
Юрист Сергей Киреев рассказал Москве 24, что жертвам таких аферистов нужно в первую очередь писать заявление в полицию.
Не стоит доверять незнакомым продавцам из интернета, тем более переводить им предоплату, добавил юрист.
"Лучше найти аналоги мебели у продавцов, которые массово реализуют товары на рынке много лет. Если вы покупаете с рук, помните, что сделка выше 10 тысяч рублей требует письменного договора, согласно Гражданскому кодексу. Поэтому вам обязательно нужно встречаться с продавцом очно, никаких переписок по интернету", – подчеркнул эксперт.
Киреев также добавил, что не стоит верить продавцам, которые ставят слишком низкую цену на товар. В свою очередь, президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в разговоре с Москвой 24 порекомендовал воздержаться от необдуманных покупок на онлайн-распродаже IKEA, которая будет доступна для всех в июле.
По словам эксперта, покупка мебели и других вещей для дома не должна быть импульсивной, по принципу "все равно пригодится". Необходимо заранее продумать, что конкретно нужно приобрести, из какого материала и по какой цене. Конкретный план поможет избежать необдуманных трат, заключил Березин.