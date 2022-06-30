Юрист рассказал, как не стать жертвой лжепродавцов товаров IKEA

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они представляются сотрудниками уходящей из России IKEA и предлагают свои услуги по покупке товаров шведской сети магазинов. Доверчивые граждане переводят злоумышленникам деньги, но не получают заказанных вещей. Разбираемся, можно ли обезопасить себя от подобных афер.



У мошенников всегда есть идея

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Шведская сеть IKEA еще в марте закрыла все свои магазины в России. В середине июня компания официально объявила о сокращении масштаба бизнеса в стране, что в том числе предполагает уменьшение штата сотрудников. На фоне этого было принято решение распродать складские запасы со скидкой работникам IKEA. Закрытая акция стартовала 27 июня. По данным СМИ, онлайн-распродажа для остальных россиян начнется в июле.

Некоторые граждане решили не терять время и не ждать официального начала акции. В частности, стали публиковать объявления о поиске сотрудников IKEA, готовых приобрести для них нужный товар за вознаграждение. На фоне такого ажиотажа активизировались мошенники. Аферисты представляются работниками IKEA и предлагают свои услуги по покупке нужной продукции шведской сети.

Жертвой такого мошенничества стала жительница Самары Татьяна Захарова. Девушка рассказала Москве 24, что опубликовала информацию в одной из самарских групп в соцсети "ВКонтакте" о поиске работника IKEA, который мог бы купить кровать для ее дочки.

В комментариях откликнулась некая "сотрудница", предложившая свои услуги. Татьяна отметила, что лжепродавец была вежлива и даже пообещала скидку в 10 тысяч рублей. Именно поэтому у девушки не возникло сомнений. Она договорилась о месте самовывоза кровати и отправила мошеннице аванс.





Татьяна Захарова жертва мошенничества Сделала заказ сначала на кровать и постельное (белье. – Прим. ред.), перевела 10 тысяч рублей. Потом вспомнила, что дочке нужен еще компьютерный стул и перевела денег уже на него. Итого два перевода. Первый – 10 тысяч рублей, второй – 3 250 тысяч рублей.

После этого "продавец" перестала выходить на связь. На следующий день после несостоявшейся сделки Татьяна написала заявление в полицию. С ее слов, было возбуждено уголовное дело.



Оплата вперед?

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Юрист Сергей Киреев рассказал Москве 24, что жертвам таких аферистов нужно в первую очередь писать заявление в полицию.





Сергей Киреев юрист К заявлению необходимо приложить все, что может помочь правоохранительным органам: чеки с денежной операцией, выписки из банка, переписка, фотографии, сайт, где было размещено мошенническое объявление.

Не стоит доверять незнакомым продавцам из интернета, тем более переводить им предоплату, добавил юрист.

"Лучше найти аналоги мебели у продавцов, которые массово реализуют товары на рынке много лет. Если вы покупаете с рук, помните, что сделка выше 10 тысяч рублей требует письменного договора, согласно Гражданскому кодексу. Поэтому вам обязательно нужно встречаться с продавцом очно, никаких переписок по интернету", – подчеркнул эксперт.

Киреев также добавил, что не стоит верить продавцам, которые ставят слишком низкую цену на товар. В свою очередь, президент Гильдии маркетологов Игорь Березин в разговоре с Москвой 24 порекомендовал воздержаться от необдуманных покупок на онлайн-распродаже IKEA, которая будет доступна для всех в июле.





Игорь Березин президент Гильдии маркетологов Все это напоминает ситуацию с черной пятницей, когда людей заманивают скидками и желтыми ценниками. Только здесь покупателей подогревает тот факт, что магазин, который больше 20 лет был в России, уходит от нас.

По словам эксперта, покупка мебели и других вещей для дома не должна быть импульсивной, по принципу "все равно пригодится". Необходимо заранее продумать, что конкретно нужно приобрести, из какого материала и по какой цене. Конкретный план поможет избежать необдуманных трат, заключил Березин.

