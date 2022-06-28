Экономист посоветовал не совершать ажиотажные покупки на распродаже IKEA

В уходящей из РФ IKEA c 27 июня стартовала закрытая распродажа для сотрудников. Скидки составляют 15% на все товары и до 50–60% – на уцененные вещи. Для остальных россиян акция начнется чуть позже в онлайн-формате и, вероятно, не с таким дисконотом. На фоне этого в Сети уже появились объявления с поиском сотрудников IKEA для покупки товаров со скидками. Разбираемся, оправдан ли ажиотаж вокруг распродажи шведской компании.



"Товары будут быстро улетать"

27 июня IKEA запустила распродажу складских запасов среди своих сотрудников. Сообщалось, что компания предоставила им скидку в 15% на все товары и до 50–60% – на уцененные вещи. По некоторым данным, для остальных россиян акция начнется с 1 июля и пройдет только в рамках интернет-магазина.





пресс-служба IKEA Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA. Товары IKEA станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах IKEA осуществляться не будут.

По Сети широко разошлось видео с закрытой распродажи IKEA в Химках. На кадрах видно, как люди спешно забегают в магазин в погоне за товарами. Вместе с тем россияне через сайты объявлений начали искать сотрудников IKEA, чтобы через них успеть купить продукцию шведской компании по дисконту, который, возможно, не будет таким же большим с 1 июля. "Ищу сотрудника IKEA для покупки шкафов. За хорошее вознаграждение по договоренности", – говорится в одном из объявлений.

По данным СМИ, компания запретила своим работникам покупать товары на перепродажу. Тем не менее некоторые сотрудники IKEA все же начали предлагать свои услуги в Сети. "Принимаю заявки на любые товары, которые есть в наличии. Товары будут быстро улетать, поэтому не ждите. Звоните", – говорится в объявлении, автор которого попросил за свою помощь 3 500 рублей.

Ранее продукция IKEA начала появляться на российских маркетплейсах. На "Яндекс.Маркете" россияне могут приобрести мебель, посуду и предметы декора компании, на Ozon – предметы обихода, на Wildberries – мебель, текстиль для дома и другие товары.

Примечательно, что цены на маркетплейсах на некоторые товары значительно превышают их официальную стоимость в IKEA. В частности, детский стул компании за 1 999 рублей на "Яндекс.Маркете" продается за 6 838 рублей. Шерстяное одеяло с оригинальной стоимостью в 1 999 рублей на Ozon можно купить за 3 395 рублей. За знаменитую мягкую игрушку "Акула", которая стоит в IKEA 1 499 рублей, на Wilberries просят 19 900 рублей. Однако в продаже можно найти и товары с крупными скидками. Та же игрушка "Акула" на Wilberries выставлена и за 849 рублей.

IKEA закрыла все свои магазины в России 4 марта. В июне компания объявила о значительном сокращении бизнеса в РФ и анонсировала продажу местных активов. В частности, шведская сеть ищет покупателей на все свои четыре завода в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.



Купить или не купить

Фото: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Высокая цена на ассортимент IKEA на российских маркетплейсах объясняется тем, что бренд сокращает свой бизнес в стране и его товары становятся дефицитными, рассказал Москве 24 директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

"Коммерсанты пользуются моментом, пытаются извлечь прибыль, потому что объективно во время распродажи спрос на товары IKEA вырастет. Хотя это не очень справедливо, но это нормальное экономическое поведение бизнеса", – пояснил эксперт.

Специалист полагает, что после продажи своего бизнеса в России ассортимент мебели и товаров в бывших магазинах шведской компании изменится.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Новые владельцы купят пустые площадки, но не технологии и поставки IKEА. На производственных площадях бывшей IKEA может появиться отечественная мебельная фабрика, но это будут другие товары.

Экономист отметил привлекательность покупки товаров со скидкой на закрытой распродаже IKEA. "Во-первых, люди берут себе, во-вторых, очень вероятно, что принимают заказы от родственников, друзей и знакомых. Мебель IKEA для среднего российского гражданина была достаточно интересной", – рассуждает Остапкович.

Однако он посоветовал не совершать ажиотажные покупки, например ради будущей перепродажи. По словам экономиста, в любом случае приобретенные для этих целей товары придется продавать с дисконтом.

В свою очередь, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов в интервью с Москвой 24 предположил, что в будущем заместить продукцию IKEA вряд ли получится. По его словам, мебель – не лучший товар для параллельного импорта по сравнению с электроникой или одеждой.





Александр Иванов президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Мебель – это сложный товар для параллельного импорта. Он довольно громоздкий и неудобный для перевозки. На кубометр ввезенного товара вы получаете меньше денег, это не так прибыльно.

С другой стороны, локальные производства IKEA в России могут продолжить свою работу в случае покупки их новым собственником, подчеркнул Иванов. Однако это будет зависеть от планов последнего на развитие бизнеса. При этом, согласно экономической логике, цены на товары IKEA в России вырастут, потому что конкуренция на рынке после ухода шведской сети станет ниже, заключил эксперт.

