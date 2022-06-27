Опубликовано видео с закрытой распродажи IKEA для сотрудников

Фото: телеграм-канал Baza

Видео с закрытой распродажи для бывших сотрудников IKEA в России появилось в Сети.

На кадрах видно, как люди забегают в магазин в Химках, чтобы успеть купить необходимый товар.

Ранее сообщалось, что бывшие сотрудники компании в России смогут приобрести оставшиеся товары производителя со скидкой до 80%.

Как отметил представитель IKEA, дополнительная скидка для любого участника закрытой распродажи составит 15% на все товары. Он уточнил, что акция для экс-работников компании стартует 27 июня в 08:00 и продлится до 29 июня включительно.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. Компания запланировала поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников.

