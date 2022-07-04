Птицы склевали хлеб для гамбургеров в Алтуфьеве

Птицы склевали хлеб для гамбургеров около ресторана "Вкусно – и точка" в Алтуфьеве. Вороны налетели на тележку с открытыми булочками.

Почему хлеб не был упакован должным образом и не попадут ли остатки это пира на стол людям? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.