Владельцы домашних животных показали, как они помогают своим любимцам спасаться от зноя

Владельцы домашних питомцев рассказали, как они помогают своим любимцам спасаться от жары. Например, хаски Чижик попытался охладиться у водоема.

А некоторые животные решили нырнуть в бассейн вместе с хозяевами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.