Три джейрана появились на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились три джейрана: два самца и одна самка. Об этом пресс-служба зоосада рассказала в своем телеграм-канале.

"Сейчас маленькие джейраны растут под матерями, питаются в основном молоком", – говорится в публикации.

В течение 6 месяцев они будут переходить на подножный корм. Джейраны с детства умеют затаиваться, если чувствуют опасность, и их окрас им в этом помогает. Они прячутся в траве и почти не шевелятся, поэтому их очень сложно найти.

Ранее в центре появились на свет три детеныша росомахи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.

Отмечается, что детеныши родились этой весной. Первое время они находились в логове, а летом начали выходить наружу. Также маленькие хищники уже научились есть твердую пищу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.

