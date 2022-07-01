Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

11:13

Три джейрана появились на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка

животныегород

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Центре воспроизводства редких видов Московского зоопарка родились три джейрана: два самца и одна самка. Об этом пресс-служба зоосада рассказала в своем телеграм-канале.

"Сейчас маленькие джейраны растут под матерями, питаются в основном молоком", – говорится в публикации.

В течение 6 месяцев они будут переходить на подножный корм. Джейраны с детства умеют затаиваться, если чувствуют опасность, и их окрас им в этом помогает. Они прячутся в траве и почти не шевелятся, поэтому их очень сложно найти.

Ранее в центре появились на свет три детеныша росомахи. Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.

Отмечается, что детеныши родились этой весной. Первое время они находились в логове, а летом начали выходить наружу. Также маленькие хищники уже научились есть твердую пищу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.

Три котенка амурского тигра появились на свет в Омском зоопарке

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать