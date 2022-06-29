Три детеныша краснокнижной росомахи родились в Центре воспроизводства Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родились три детеныша росомахи. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Когда малыши подрастут, их отправят в другие зоопарки для поддержания численности резервной популяции этого редкого вида.

В материале отмечается, что детеныши родились этой весной. В первое время они находились в логове, но недавно начали выходить наружу. Также маленькие хищники уже научились есть твердую пищу. Самостоятельную жизнь росомахи начинают в возрасте двух лет. Сейчас детеныши имеют особый окрас. Их мордочки украшены светлыми масками, которых нет у взрослых особей.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, с возрастом маски на мордочках пропадут. Зато на груди станут заметнее белые пятна. Это уникальные отметины, которые практически не повторяются. Описание пятен и их форма заносятся в паспорта животных в качестве отличительных черт.

Сейчас в центре воспроизводства редких видов животных живут 11 росомах. Они содержатся в обширном вольерном комплексе общей площадью примерно один гектар. Это полноценный подлесок с сетью холмов, в которых устроены искусственные логова.

В природе росомаха встречается преимущественно в тайге, лесотундре, а также тундре Евразии и Северной Америки. Эти животные внесены в Международную Красную книгу.

Ранее три детеныша северного оленя появились на свет в Центре воспроизводства Московского зоопарка. Отмечается, что эти животные обитают на достаточно отдаленной территории: туда нельзя туристам, а сама дорога отнимает много времени даже у сотрудников.

Оленят нашли в кустах в ходе ежедневного осмотра. По словам представителей зоосада, оленихи стараются рожать максимально далеко в зарослях, как и на воле.

