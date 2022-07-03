Москвичам рассказали, как животным в столичном зоопарке помогают справиться с жарой

В Москве в воскресенье ожидается аномально жаркая погода. В таких условиях непросто не только людям, но и животным. Летом в Московском зоопарке обезьян кормят мороженым со льдом, а для белых медведей устанавливают огромные кондиционеры.

Как переживают жару обитатели столичного зоосада? И как помочь питомцам легче перенести июльский зной? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

