Ученые США и Европы примут участие в российском изоляционном эксперименте SIRIUS-2023

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Годовой изоляционный эксперимент SIRIUS, который начнется на базе российского Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в 2023 году, пройдет при участии США и Европы. Об этом заявил ТАСС директор ИМБП РАН академик РАН Олег Орлов.
Он подчеркнул, что проект открыт для всех космических агентств и организаций ракетно-космической отрасли, а также для заинтересованных в участии научных, учебных и коммерческих организаций.
Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, моделирующий экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября 2021 года. В состав экипажа вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов (Россия), врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко (Россия), младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина (Россия), бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар аль-Амери.
Специально для эксперимента разработаны скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности. В них экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Исследователям предстоит произвести забор проб грунта, а также управлять моделью лунного ровера.
Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. Связаться с близкими и родственниками исследователи смогут при помощи электронной почты. При этом в случае крайней необходимости любой из добровольцев может выйти из эксперимента.
Ранее мексиканец Карлос Оласкоаги, являвшийся кандидатом на участие в лунной миссии SIRIUS-20/21, рассказал, как отбирали желающих. По его словам, одним из обязательных условий было знание русского языка.
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