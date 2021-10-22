Российских космонавтов готовят к высадке на Луну

Россиян готовят к высадке на Луну. В Сети появились кадры занятий российских космонавтов на специальном тренажере. Он помогает создать такую же силу тяжести как на Луне. Видео разместили на YouTube-канале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Космонавт Александр Мисуркин отработал выход из посадочного модуля, прыжки по поверхности, работу с ручным инструментом и возвращение в модуль. 8 декабря Мисуркин отправится в свою третью космическую командировку. Он будет управлять кораблем "Союз МС-20", который доставит на орбиту двух туристов: японского предпринимателя и его помощника. В космосе они пробудут 12 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.