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Южная Корея запустила первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II). Об этом сообщается на сайте министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Корея разрабатывала "Нури" с 2010 года. Запуск ракеты прошел на космодроме Наро в Кохыне, в 470 километрах от Сеула.

"Нури" в переводе с корейского – окружающий мир.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находились 36 британских спутников OneWeb. Таким образом, число аппаратов OneWeb, используемых для интернет-соединения, вырастет до 358. Данный пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29.

