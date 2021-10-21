11:27
Фото: АР/Korea Pool
Южная Корея запустила первую ракету-носитель собственного производства "Нури" (KSLV-II). Об этом сообщается на сайте министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.
Корея разрабатывала "Нури" с 2010 года. Запуск ракеты прошел на космодроме Наро в Кохыне, в 470 километрах от Сеула.
"Нури" в переводе с корейского – окружающий мир.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" стартовала с космодрома Восточный. На ее борту находились 36 британских спутников OneWeb. Таким образом, число аппаратов OneWeb, используемых для интернет-соединения, вырастет до 358. Данный пуск стал 17-м для России в этом году. Всего до конца 2021 года их должно состояться 29.
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