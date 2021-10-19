В Москве пройдет закрытый предпремьерный показ фильма "Купе номер 6"

Фото: пресс-служба Sony Pictures Productions and Releasing

Мультимедийный проект о жизни в Москве The City 25 октября проведет предпремьерный закрытый специальный показ фильма Гран-при жюри Каннского фестиваля 2021 года "Купе номер 6".

По сюжету, Лора – студентка из Финляндии – садится в поезд Москва – Мурманск и отправляется на север, чтобы увидеть петроглифы и заодно убежать от своей безответной любви. Волею судьбы ей приходится разделить долгую дорогу и тесное купе с грубоватым русским шахтером Лехой (Юрий Борисов). Случайное соседство помогает двум героям осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Литературной основой сюжета стал роман Росы Ликсом.

Фильм "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена выдвинут на "Оскар".

Попасть на специальный показ можно, приняв участие в конкурсе. Подробности здесь.